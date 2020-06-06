Bandırmaspor şampiyonluk için yeniden toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor şampiyonluk için yeniden toplandı

DHA

Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Bizden neler beklendiğinin farkındayızBandırmaspor Asbaşkanı Göçmez: Şampiyon olup, gelecek sezona daha güçlü gireceğizBANDIRMA,(DHA)Bandırmaspor, daha önce 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan ligler için topbaşı yaptı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bandırmaspor, 18 Temmuz'da başlayacak maçlar öncesi hazırlıklara start verdi.  BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BOZKURT: BİZDEN NELER BEKLENDİĞİNİN FARKINDAYIZ Kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını ifade...

Bandırmaspor şampiyonluk için yeniden toplandı

<br>Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Bizden neler beklendiğinin farkındayızBandırmaspor Asbaşkanı Göçmez: Şampiyon olup, gelecek sezona daha güçlü gireceğizBANDIRMA,(DHA)Bandırmaspor, daha önce 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan ligler için topbaşı yaptı.<br>TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bandırmaspor, 18 Temmuz'da başlayacak maçlar öncesi hazırlıklara start verdi. <br>BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BOZKURT: BİZDEN NELER BEKLENDİĞİNİN FARKINDAYIZ<br>Kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ''Hedefi olan bir camiayız ve bizden neler beklendiğinin çok farkındayız. Takım olarak 18 Temmuzda oynanacak lige en iyi şekilde hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp kupayı Allah'ın izniyle Bandırmaya getireceğiz. Yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra çalışmalara başladık. Yarından itibaren sezon başı hazırlık dönemi gibi bir antrenman planı ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Daha önce hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşayacağız ve oyuncularımızın organizmasının buna nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz. Bu doğrultuda antrenmanlardaki gözlemlerimize göre antrenman planlarında arada değişikliklere gidebiliriz'' şeklinde konuştu.<br>BANDIRMASPOR 55 YAŞINDA<br>Öte yandan Bandırmaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, Cin Çukuru'nda yapılan etkinlik ile kutlandı. Bandırmaspor yönetimi ve taraftarların katıldığı etkinlikte 22:30'da meşaleler yakıldı. Koronavirüs sebebiyle katılımcı sayısı en aza indirilerek yapılan sembolik kutlamada 55'inci yıl adına pasta kesildi.<br>BANDIRMASPOR ASBAŞKANI ONUR GÖÇMEZ: ŞAMPİYON OLUP, GELECEK SEZONA DAHA GÜÇLÜ GİRECEĞİZ<br>Koronavirüs salgını nedeniyle kutlama organizasyonuna fazla taraftar alamadıklarını söyleyen Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, ''5 Haziran 1965 yılında kurulan takımımız için geleneksel hale gelmesini istediğimiz bir doğum günü kutlaması tertip ettik. Takımımızın doğduğu topraklar olarak anılan Bandırma 'Cin Çukuru' bölgesinde temsili olarak yaşımızı simgeleyen 55 adet meşale yaktık. Koronavirüs önlemleri sebebi ile sınırlı sayıda taraftarın katılımı ile gerçekleşen kutlamamızın en önemli amacı; şehrimizi şampiyonluğa odaklamak, tarihimizi hatırlatmak ve bir bütün şeklinde kenetlenmek. Bu sene Bandırmaspor çok zor süreçlerden geçiyor. Bugüne kadar taraftarımız ile bu süreçleri atlattık bundan sonrada onlarla birlikte çok daha güçlü olacağız. Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Bu gece hiç sönmeyecek bir ateşi şehrimizin göbeğinde yaktık. Hayallerimiz var, bu ateş bizim hayallerimizin ışığı olacak. Bu sene şampiyon olarak yeni sezona çok daha güçlü ve organize olmuş bir Kulüp yapısı ile hazır olacağız. Tüm Bandırmaspor camiasının doğum gününü kutlarım'' ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma DHA<br>2020-06-06 14:00:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’te işyerlerine hijyen denetimi
YEREL HABERLER Edremit’te işyerlerine hijyen denetimi
Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi
AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te Subaşı, “Dillere destan karşımızda bir muhalefet var. Tren gibi. Tek dertleri, AK Parti. Hizmet yok, ne yaparım derdi yok. Çeşme açıyor, heykel yapıyor. Yalan üretiyor.”
YEREL HABERLER AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz ...
Apartmanda yangın paniği
YEREL HABERLER Apartmanda yangın paniği
Orta refüje çıkan araçtan sürücü çıkmadı
YEREL HABERLER Orta refüje çıkan araçtan sürücü çıkmadı
Bandırmaspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Bandırmaspor 55 yaşında
Çalışır vaziyette bıraktığı otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Çalışır vaziyette bıraktığı otomobil alev aldı
İlk örnekleri 134 yıl önce toplanan kekik türü, literatüre girdi
YEREL HABERLER İlk örnekleri 134 yıl önce toplanan kekik türü, ...
Kapıdağ’daki yaşam alanları kirleniyor Günübirlik ziyaretçiler Kapıdağ’ını çöplüğe çeviriyor
YEREL HABERLER Kapıdağ’daki yaşam alanları kirleniyor Günübirlik ...
Çanakkale’de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Polisten esnafa korona denetimi
YEREL HABERLER Polisten esnafa korona denetimi
Aranan 11 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Aranan 11 kişiyi yakaladı
Edremit’te normalleşme sürecinde denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Edremit’te normalleşme sürecinde denetimler devam ...
Ekinlik Adası’na güneş enerjisi santrali kurulacak
YEREL HABERLER Ekinlik Adası’na güneş enerjisi santrali kurulacak
Özel güvenlikçilerden "sürekli iş" eylemi Ayvalık’ta MEB’de çalışan TYP’li güvenlik görevlilerinin “sürekli iş” çığlığı Korona virüs pandemisinin bir başka kahramanları TYP’lilerden devamlılık talebi
YEREL HABERLER Özel güvenlikçilerden "sürekli iş" eylemi Ayvalık’ta ...
Balıkesir'de denetlemeler sürüyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de denetlemeler sürüyor
Karesi’de cam atık kumbaraları yerleştirildi Başkan Orkan: “Çevre dostu bir kent olmayı önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Karesi’de cam atık kumbaraları yerleştirildi Başkan ...
Jandarmadan şehirlerarası yolcu taşıyan bin 159 araca denetim Jandarma radarla hız kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan şehirlerarası yolcu taşıyan bin 159 araca ...
Çevreyi kirlettiği savunulan fabrikanın önünde çevreci mitingi
YEREL HABERLER Çevreyi kirlettiği savunulan fabrikanın önünde ...
Yağlı güreşler ertelendi Yağlı güreşçilerin gözü Sağlık Bakanlığı’nda
YEREL HABERLER Yağlı güreşler ertelendi Yağlı güreşçilerin gözü ...
Meşe ağaçlarının altında sosyal mesafeli çevre açıklaması
YEREL HABERLER Meşe ağaçlarının altında sosyal mesafeli çevre ...
Bandırma'da dolandırdılar, Polatlı'da yakalandılar 80 yaşındaki kadının para ve ziynetlerini aldılar Yaşlı kadına ait para ve ziynetler dolandırıcıların kullandığı araçtaki özel zulada bulundu
YEREL HABERLER Bandırma'da dolandırdılar, Polatlı'da yakalandılar 80 ...
Ticaret odasındaki arbede kameralara yansıdı Ayvalık’ta Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Akın’dan açıklama: "Darp olayında Büyükçıvgın tahrik edici sözler söyledi"
YEREL HABERLER Ticaret odasındaki arbede kameralara ...
Susurluk'ta 182 Litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Susurluk'ta 182 Litre kaçak içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X