AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te Subaşı, “Dillere destan karşımızda bir muhalefet var. Tren gibi. Tek dertleri, AK Parti. Hizmet yok, ne yaparım derdi yok. Çeşme açıyor, heykel yapıyor. Yalan üretiyor.”

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türkiye’nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, kalkınma hamleleri ve zaferlerine imza atan AK Parti’nin önümüzdeki yeni dönemde de lokomotifi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Subaşı, beraberinde il başkanı Ekrem Başaran ve diğer yetkililer ile birlikte AK Parti Edremit İlçe Teşiklatı’nı ziyaret etti.

Sosyal mesafeli karşılamada, samimiyeti ile dikkat çeken Subaşı, istekleri tek tek dinleyerek sabırla not alması ile dikkat çekti. ‘Dert varsa çözümde vardır’ diyen Subaşı, toplantıda başarılı bir hükümetin iş başında olduğuna vurgu yaptı.

18 yıldır reformlar, kalkınma hamleleri kısaca zaferlere imza atan bir liderleri ve ekibi olduğuna dikkat çeken Yavuz Subaşı, “Çok şükür her olayın her musibetin üstesinden, bu zorlu süreçten Allah’ın takdiri ile kazanarak çıkıyoruz. Dillere destan da karşımızda bir muhalefet var. Yalandan, terörden medet umuyor. Hizmet yok, ne yaparım derdi yok. Tren gibi gidiyorlar. Halka nasıl faydalı olurum, hizmet ederim dertleri yok çünkü bunların. Çeşme açıyor, heykel yapıyor. Tek dertleri AK Parti. Kısaca ülkemizi taş devrine çevirmek istiyorlar. Çok şükür her konuda olduğu gibi ekonomide de ezberleri bozuyoruz. Halkımız onlara 2023’te öyle bir tokat atacak ki ne olduğunu anlayamayacaklar. Bizler bunun için 24 saat çalışıyoruz, sizlerden de aynı şekilde bir çalışma bekliyoruz. Balıkesir’e her alanda yatırım yağıyor.”dedi.

AK Parti Edremit ilçe Başkanı Ekrem Umutlu ise, parti yetkililerine çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Umutlu, “13 bin civarında olan üye sayısını 20 bine çıkarmakta kararlı olduklarını belirtti. Ziyarette, parti kadrolarının yanısıra belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

