Edremit’te işyerlerine hijyen denetimi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Covid19 salgınındaki yeni normal döneminde işyerleri için yayımlanan genelge kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Edremit Kaymakamlığı tarafından kurulan komisyon işyerleri için yayımlanan yeni genelge kapsamında işletmeleri denetledi. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık, İlçe Tarım, İlçe Turizm Müdürlüklerinin oluşturduğu komisyona bağlı ekipler Edremit’in tüm mahallelerinde eşzamanlı denetim yaptı. Restoranlar, kafeler, sahiller, plajlar, kuaförler, berberler, spor salonları, konaklama tesisleri ve hamamlarda denetim yapan ekipler hijyen ve havalandırma kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. İşyerlerindeki sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı, personelde maske ve eldiven kullanımını kontrol eden ekipler belirlenen kuralları yerine getirmeyen işyerleri hakkında işlem başlattı.

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