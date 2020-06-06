Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi (2)

<br>30 GÜN SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ<br>Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen ve bu nedenle komşularının tepkisiyle karşılaşan Zerrin Toksöz'ü (68), tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'ya 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.<br>KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA <br>Konuyla ilgili Edremit Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "04.06.2020 günü saat 15.30 sıralarında Altınkum Mahallesi 3019 sokakta ikamet eden ve bölgede yaşayan sokak hayvanlarını besleyen Z.T. isimli şahıs ile komşusu olan S.A. arasında sokak hayvanlarını besleme konusuyla alakalı sözlü olarak tartışma çıktığı, S.A. isimli şahsın sokak hayvanlarını besleyen komşusu Z.T. isimli şahsa tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Z.T. isimli şahsın kendisini tehdit eden komşusunun konuşmalarını videoya aldığı, müşteki Z.T. isimli şahsın şikayeti üzerine, şüpheli S.A. isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca Bölge Polis Merkezi tarafından şüpheli S.A. hakkında önleyici tedbirler kapsamında re'sen 30 gün süre ile uzaklaştırma kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-06 16:40:24<br>

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