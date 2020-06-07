Bandırma'da şüpheli ölüm

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Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde, yakalandığı rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz yıl vefat eden CHP İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit'in annesi Seher Koçyiğit (82) evinde ölü bulundu.

Aksakal'da ikamet ettiği evinde komşuları tarafından ölü bulunan kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Cumhuriyet Savcılığı tarafından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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