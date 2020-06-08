Burhaniye’de plajlar sezona hazırlandı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde Burhaniye plajları yavaş yavaş deniz severleri ağırlamaya başladı. Burhaniye Belediyesi de yaz sezonu öncesi plajlarda kumsal temizleme ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece ve gündüz olarak aralıksız çalışmalar yapılırken, başta mavi bayraklı kumsallar olmak üzere tüm plajlarda kum düzenleme ve eleme çalışmaları yapıyor. Kepçe ve özel traktörle birlikte kumsalların havalandırma ve sürülme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, daha sonra plaj kumunu özel bir elek aracıyla yabani ot taş ve çöplerden arındırıyor. Tüm kaba malzemelerden temizlenen kumsallar daha sonra araçlarla sürülerek yaz sezonu öncesi hazır hale getiriliyor. Ören, Öğretmenler, Pelitköy, Adyar, İskele,73 evler ve diğer ara plajlarda ivedilikle çalışmalarına devam eden temizlik işleri ekipleri, ayrıca plajlarda dolgu düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda ortalama 200 bin m2 kumsal alan vatandaşların deniz kullanımı için temizlenerek hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.