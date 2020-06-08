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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de trafiği rahatlatacak alternatif yol açıldı

İHA

Balıkesir’de trafiği rahatlatacak alternatif yol açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezinde ulaşıma nefes aldıracak alternatif gar yolu düzenlenen törenle hizmete girdi. Paşaalanı ve Gündoğan Mahallesi’ni Bahçelievler Mahallesine bağlayan yol şehir içi trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.
Yapımına Şubat ayında başlayan Gar Yolu 20 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yapımı tamamlandı. Yol ile birlikte yaklaşık 11 bin metrekarelik alana sahip olan bölgede 7 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yol güzergahında yer alan bisiklet yolu ise Paşaalanı Mahallesi’nden Atatürk Şehir Hastanesi’ne kadar bisikletlilerin kullanımına sunuldu.

Yücel Yılmaz:
“Şehir içi trafiği rahatlatacak”
Gar Yolunun açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin dört bir yanını çok farklı tren yolları, tüp geçitler, köprüler, asfaltlarla donatıyor. Biz de yerel yöneticiler olarak Balıkesir’imizde Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanlarımızla birlikte aklımızı ortaya koyup belki maliyeti küçük ama insanımızın hayatını gerçekten kolaylaştırıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. 2019 yılı Nisan ayında üç belediye başkanı seçildiğimiz andan itibaren oturduk, gönül gönüle vatandaşımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız, bizden bekledikleri neler diye gönlümüzü koyduk, istişarelerimizi yaptık. Hem Altıeylül’de hem de Karesi’de parçası bulunan Vasıf Çınar Caddesini basit ve pratik çözümlerle iki gün içerisinde üç belediye bir araya gelerek kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın trafiği daha akışkan kullanması için planladık ve uyguladık. Bugün üzerinde bulunduğumuz yolumuz aslında büyük bir projenin geçiş aksı. Hemen arkamda gördüğünüz bisiklet yolu bir taraftan Değirmenboğazı’na diğer taraftan da Atatürk Şehir Hastanesi’ne devam edecek bisiklet yolunun ana güzergahı. Hemen arkamızdaki alan ve içinde istasyonun çok önce lokomotif tamiri amaçlı kullandığı yerlerde şehrimizin hizmetine kültür, sanat ve diğer etkinlikler için kullanılacak merkezlere kısa zamanda dönüştürülecek. Çok acele etmiyoruz. Çünkü projemizi sunduk, inşallah bakanlıklarımızdan tüm maliyetlerini de karşılanacak hibeleri de almak için bekliyoruz. Biz üç belediye başkanı Balıkesir’in merkezdeki sorunlarını çözmekle uğraşırken milletvekillerimiz de boş durmuyor. Her biri bizim şehrimizin farklı taleplerini bakanlıklarda takip ediyorlar. İnşallah üzerinde bulunduğumuz yol kazasız, belasız tüm milletimize hizmet verir” ifadelerini kullandı.

Vali ve milletvekilinden hayırlı olsun temennisi
Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuşmasının ardından Milletvekilleri adına Adil Çelik söz alarak Balıkesir’e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Açılışta son olarak mikrofona gelen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yeni açılan yolun ana trafik arterini rahatlatacak bir proje olduğunu belirterek, Balıkesir’in daha gelişmesi için el birliğiyle çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

İncelemelerde bulundular
Yapılan konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın duasının ardından açılış kurdelasını hep birlikte kesti. Kurdela kesiminin ardından açılışa katılanlar yol üzerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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