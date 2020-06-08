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Balıkesir'de gar yolu açıldı

DHA

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı rahatlatmak için başlattığı, Gar yolundaki çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, bu yolun aslında büyük bir projenin aksı olduğunu belirterek, bir yandan Değirmen Boğazı´na diğer yandan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesine kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergâhı olduğunu söyledi.  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında çalışmalarına başlanan Gar yolunu tamamlayarak halkın hizmetine açtı. Kurumlar arası işbirliğiyle...

Balıkesir'de gar yolu açıldı

<br>BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı rahatlatmak için başlattığı, Gar yolundaki çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, bu yolun aslında büyük bir projenin aksı olduğunu belirterek, bir yandan Değirmen Boğazı´na diğer yandan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesine kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergâhı olduğunu söyledi. <br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında çalışmalarına başlanan Gar yolunu tamamlayarak halkın hizmetine açtı. Kurumlar arası işbirliğiyle maliyeti düşük bir şekilde belediye imkanlarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 10 bin 790 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen yol projesinde, 6 bin 99 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Bu alanda 250 ağaç, 5 bin 490 çiçek ve 2 bin 789 farklı bitki türü kullanıldı. Cengiz Topel Caddesi ile Gümüşçeşme Mahallesi´ndeki Mustafa Tepmeci Meydanı´nı birbirine bağlayan Devlet Demir Yollarının hemen arkasında bulunan ve yaklaşık olarak 800 metrelik alanda, 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yolun açılışı İl Müftüsü Ramazan Topcan´ın dualarıyla kurban kesilerek açıldı.<br>`HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ´<br>Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, Türkiye´nin dört bir yanını; tren yolları, tüp geçitler, köprüler, asfaltlarla donattığını belirterek, şöyle konuştu:<br>"Biz de yerel yöneticiler olarak Balıkesir´imizde; Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanlarımızla beraber akıl koyup insanımızın hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye çalışıyoruz. Belediye başkanı olarak seçildiğimiz andan itibaren oturduk, gönül gönüle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmanın, bizden beklentilerini yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. İstişarelerimizi yaptık ve ilk olarak hem Altıeylül hem Karesi´de parçası bulunan Vasıf Çınar Caddesi´nde trafik yoğunluğunu azaltacak basit ve pratik çözümleri Karesi ve Altıeylül belediye başkanlarımızla birlikte planlayıp uyguladık."<br>'BAKANLIKLARDAN HİBE BEKLENİYOR'<br>Burada yapılan yolun aslında büyük bir projenin geçiş aksı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz "Buradaki bisiklet yolu, Değirmen Boğazı´na bu taraftan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesine kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergâhı. Bu alanda bulunan daha önceden lokomotif ve depolama amaçlı kullanılan binalarda şehrimizin hizmetine; kültür, sanat ve diğer etkinlikler için kullanılacak merkezlere dönüştürülecek kısa zamanda. Çok acele etmiyoruz çünkü projelerimizi sunduk, Bakanlıklarımızdan tüm maliyetini karşılayacak hibeleri almak için bekliyoruz. Biz, üç belediye başkanı Balıkesir´in merkezdeki eksikleri gidermekle uğraşırken milletvekillerimiz de şehrimizin taleplerini Bakanlıklarda takip ediyor. İnşallah, üzerinde bulunduğumuz yol kazasız belasız tüm milletimize hizmet verir. Bundan sonra da bu bölgede çok güzel etkinlikler yaparız" diye konuştu. <br>'BALIKESİR AYNI HEDEFE KOŞUYOR'<br>Birlik ve beraberlikle aşılmaz birçok engelin aşılabildiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise, "Bu yeni dönem benim için çok değerli. Milletvekillerimizle, Büyükşehir ile ilçe başkanlarımızla, Valimiz başta olmak üzere bütün bürokrasi kademesiyle, teşkilatımızla ve üniversitemizle beraber Balıkesir, bütün olmak yolunda büyük mesafe kaydetti. Şehirdeki tüm dinamiklerin beraber hareket etmesi aynı hedefte koşması netice almak için elzem diye düşünüyorum. Bu anlamda baktığımızda Balıkesir, bu ortamı yakaladı. Bunun için Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz hak ettiği gibi 10 numara bir il olacak" şeklinde konuştu. <br>BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ<br>Büyükşehir Belediyesi´nin `yol medeniyettir´ düsturuyla hizmet ettiğini belirterek Balıkesir´i, daha yaşanılabilir, daha medeni, tercih edilebilir bir kent yapma adına çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Biz de şu anda şehir merkezine büyük kolaylık sağlayacak demiryolunun bu tarafından hastanemize kadar bizi ulaştırabilecek alternatif yolun açılışına şahitlik ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz şehrin her noktasında yol yapmaya, altyapı yapmaya, şehri güzelleştirmeye devam ediyor; ben 4 yıldır bunun şahidiyim. Az önce Adil Çelik Vekilimizin de belirttiği gibi biz her kurum ve kuruluşumuzla başta belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile milletvekillerimiz olmak üzere şehrin tüm dinamikleri ile birlik beraberlik içerisinde hareket etmeyi başarıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle doğacak bereket tüm şehre yarayacak. Başta Yücel Başkanımız olmak üzere bunu düşünen bu hale getiren bütün belediye çalışanlarına karar vericilere huzurlarınızda teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.<br>TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ<br>Açılışın ardından il protokolü tarafından yolda test sürüşü gerçekleştirdi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ile Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, merkez mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.DHA-Bölge Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)<br>2020-06-08 17:51:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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