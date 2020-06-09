Burhaniye süs bitkileri üretim merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, üretilen dış mekan süs bitkileri yoğun ilgi gördü. Burhaniye’de dış mekan süs bitkileri üreten emekli bankacı Yunus Göç, ürünleri Edremit körfezindeki tüm ilçelere gönderdiklerini söyledi.

Türkiye’de Orman İdaresinden sonra en büyük fıstık çamı üreticisi de olan Göç, yaklaşık 200’e yakın çeşidin bulunduğunu anlattı. Burhaniye’de üretilen dış mekan süs bitkileri, Körfez yöresindeki otel ve villaların bahçelerini süslerken, il dışına da satış yapılıyor. Kaliteli bitki yetiştirmeye özen gösterdiğini anlatan 70 yaşındaki Yunus Göç, “ Emekli olduktan sonra bitki yetiştirmeye başladım. Her geçen yıl çeşitlerimiz artıyor. Şu anda yılda 80 bin dolayında fıstıkçamı yetiştiriyorum. Bunun dışında leylindi, mazı, taflan ve şimşir gibi dış mekan süs bitkileri üretiyorum. Bitkilerimiz ilgi görüyor. Edremit körfezindeki pek çok villa ve otelin bahçelerini bizim bitkilerimiz süslüyor. Bu da bana gurur veriyor. Ben bu işi seviyorum” dedi.

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