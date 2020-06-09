Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz: “Yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek”

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, öğretmenlerin kendi okullarında yada bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmaları yapabileceklerini açıkladı.

Aköz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 2230 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.

2230 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerimizin uygulayacakları yılsonu mesleki çalışma programı kapsamında Aköz, “Mesleki çalışmalar okulda yapılacak. Şehir dışında bulunan öğretmenler bulundukları il/ilçede katılabilecek. Kronik hastalıkları ile 24.haftadan itibaren hamile olan öğretmenler İdari İzinli sayılacak” diye konuştu.

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