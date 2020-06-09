Karesi Belediyesinden kırsalda dezenfekte çalışması Karesi Belediyesi virüs mücadelesini sürdürüyor

Karesi Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

1 Haziran’dan itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni normal dönem ile Karesi Belediyesi faaliyete başlayan işletmelerde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi kırsal mahallelerde de korona virüs ile mücadele çalışmaları yapıyor. Kırsal mahallelerdeki başta kahvehaneler, bakkallar, yerel işletmeler, muhtarlıklar ve camilerde dezenfekte çalışması yapan Karesi Belediyesi, faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmeye devam edecek.

İşyerleri dezenfekte edilen esnaf ve kırsal mahallelerin sakinleri Karesi Belediyesi’ne ve zorlu süreçte verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkür ettiler.

Virüs ile mücadele devam edecek

Karesi Belediyesi ayrıca koronavirüs ile mevcut mücadele çalışmalarını da sürdürüyor. Semt pazarlarında da korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerin denetimleri sürdürülürken, belediyenin aldığı önlemlerine devam ediyor. Semt pazarları kurulmadan önce ve sonrasında dezenfekte edilirken, pazarlarda alınması gereken önlemlerin denetlemelerine de devam ediliyor. Belediye ekipleri ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta sağlık kuruluşları olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

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