Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantı hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte pandemi süresinde gerçekleştirilen çalışmalarımızı değerlendirip, yaz sezonu öncesi yapılacaklarla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz.”dedi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.