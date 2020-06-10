Bal\u0131kesir Valisi Ersin Yaz\u0131c\u0131, Bigadi\u00e7 il\u00e7esinde yap\u0131m\u0131 devam eden kamu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 inceledi. Vali Ersin Yaz\u0131c\u0131, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amac\u0131yla gitti\u011fi Bigadi\u00e7 te 12 derslikli I\u015f\u0131klar Ortaokulu, K\u0131z\u0131lay taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan I\u015f\u0131klar Anaokulu, 12 derslikli Bigadi\u00e7 \u00d6zel E\u011fitim Uygulama Okulu ve 18 derslikli Bigadi\u00e7 \u0130mam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Kendisine e\u015flik eden kurum ve y\u00fcklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Yaz\u0131c\u0131, devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 inceledi, in\u015faatlar\u0131n son durumunu yerinde g\u00f6rd\u00fc. Kamu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 yerinde g\u00f6rd\u00fcklerini ve il\u00e7elerde g\u00fczel hizmetler yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Vali Yaz\u0131c\u0131, Bigadi\u00e7 il\u00e7esinde yap\u0131lan yeni e\u011fitim kurumlar\u0131 ile eksikliklerin \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde giderilece\u011fini kaydetti. Yat\u0131r\u0131mlar\u0131 tamamlamak temel hedefimiz Denetledi\u011fi kamu yat\u0131r\u0131mlar\u0131 in\u015faatlar\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc eksikliklerin giderilmesi i\u00e7in daire amirleri ile y\u00fcklenici firma yetkililerine talimat veren Vali Yaz\u0131c\u0131, E\u011fitim altyap\u0131s\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek, yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlamak temel hedefimizdir. Hepimizin hedefi vatanda\u015flar\u0131m\u0131za hizmet etmek ve onlar\u0131n ya\u015fam kalitesini y\u00fckseltmektir. Gelece\u011fimizi emanet edece\u011fimiz gen\u00e7lerimizin daha \u00e7a\u011fda\u015f e\u011fitim kurumlar\u0131nda e\u011fitim g\u00f6rmelerini sa\u011flama ad\u0131na ciddi yat\u0131r\u0131mlar ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. B\u00fct\u00fcn bu yat\u0131r\u0131mlarla altyap\u0131m\u0131z\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyoruz dedi. Bal\u0131kesir in son y\u0131llarda farkl\u0131 sekt\u00f6rlerde \u00e7ok \u00f6nemli kamu yat\u0131r\u0131mlar\u0131na ev sahipli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Vali Yaz\u0131c\u0131, \u0130lin Valisi olarak yap\u0131m\u0131 devam eden tesislerimizin \u015fantiyelerini s\u0131k s\u0131k ziyaret ediyor, gecikmeye meydan vermeden bir an \u00f6nce bitirilmesini arzu ediyorum dedi.Vali Yaz\u0131c\u0131 n\u0131n incelemelerinde Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa \u00c7ek, Bigadi\u00e7 Kaymakam V. Mehmet Ali Uzun, Bigadi\u00e7 Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Avcu, \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yakup Y\u0131ld\u0131z da haz\u0131r bulundu.