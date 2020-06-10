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Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra tekrar dikimine başlanan tarlalarda karpuz üretimi başladı

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerde yapılan ekilişler ilk hasadını verirken elde edilen karpuzlar Adana'ya rakip olacak. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Hizmette de üretimde de birbirimize rakip olacağız" dedi.

Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra tekrar dikimine başlanan tarlalarda karpuz üretimi başladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerde yapılan ekilişler ilk hasadını verirken elde edilen karpuzlar Adana’ya rakip olacak. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Hizmette de üretimde de birbirimize rakip olacağız” dedi.
Kuzey Ege’nin incisi iç turizmin merkezi ünlü tatil beldesi Edremit bu kez üretim ve tarımla gündeme geliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın göreve başlamasından sonra 25 yıldır ekilmeyen Edremit Ovası’ndaki 146 dönüm arazide yeniden ekim yapıldı. Geçtiğimiz hafta kabak ve salatalık hasadından sonra karpuzdan da ilk ürün elde edildi. Üretilen karpuzlar lezzetli karpuzuyla ünlü Adana’da üretilen karpuzlara rakip olacak.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önemli projelerinden olan tarımsal üretimin başladığını belirtti, “Edremit Ovası’nda ki 146 dönüm arazide bu yıl ilk olarak 9 çeşit sebze ekimi yapıldı. Özellikle karpuzlarımız Adana karpuzu kadar lezzetli olacak. Vatandaşlarımıza hizmet ederken de üretim yaparken de birbirimize rakip olacağız. Adana’ya ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a Edremit karpuzuyla meydan okuyoruz” dedi.
Edremit Belediye Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Üyesi Hasan Güçlü Sakallı, 25 yıl sona tarımsal üretime başladığımız arazilerde domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık ekimi yapıldı. Tarımsal kalkınma kooperatifileri yaptığımız ortak hizmet projesi kapsamında arazilerin yeniden üretime kazandırılması çiftçilerimize yeniden gelir elde etme olanağı sağlayacak” dedi.
Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Atış ise Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile tarımsal kalkınma kooperatifleri ile ortak hizmet projesi yürüttüklerini, bu proje kapsamında Edremit Ovası’nda ilk ekimi hayata geçtiğini ve ilk ürünlerin hasadının elde edildiğini ifade etti.
Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve S.S Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız, “Edremit Belediyesi ile yaptığımız ortak hizmet projesiyle ilk olarak domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık ekimi yaptık. Salatalık ve kabağın ardından karpuzunda hasadını elde ettik. Bizlere bu imkânları sağlayan ve yeniden ekime teşvik eden Edremit Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Öte yandın Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerden elde edilen ilk ürünleri vatandaşlarla paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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