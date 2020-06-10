Vatandaşlar iki ay aradan sonra kan bağışı için koştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Balıkesir Kan Merkezi, iki ay aradan sonra kan almaya başladı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağışı otobüsünde bağış için yoğunluk oluştururken, bir günde 90 ünite kan alındı.

Burhaniye’de iki hafta ara ile gelen kan bağışı aracı Koronavirüs önlemleri nedeniyle iki ay gecikince vatandaşlar kan bağışı otobüsünü doldurdu. Bu arada eskiden iki hafta da bir gün olan kampanya da iki güne çıkarıldı. İlgide çok memnun olduklarını anlatan Kan Bağışçısı Kazanımcısı Murat Reyhan, “ Balıkesir Kızılay Kan Merkezi olarak ilimizin tüm kan ihtiyacını Kızılay Kan Merkezi karşılıyor. Bu ihtiyacın karşılanması adına yaptığımız gezici ekiplerden biri ile Burhaniye’deyiz. Covid 19 pandemisi nedeniyle iki ay aradan sonra bu gün itibarıyla Burhaniye ilçemizi planladık. Şu anda yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Vatandaşlarımızın, azalan kan stoklarımızın yerine konması için kan bağışı etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz. Alanda, şu anda gördüğünüz gibi hastalıkla ilgili tüm tedbirler alınmış durumda. İlgiden çok memnunuz” dedi. Kan bağışçısı Eren Erbaş da, “Bu gün buraya kan vermeye geldik. Pandemi sürecinden dolayı uzun süreden beri kan veremiyorduk. Sağ olsun buradaki arkadaşlar son derece ilgileniyorlar. O bakımdan memnunuz. Hem de kan vermenin sağlıkta birçok yararı var” dedi. .Enes Önder ise, “ Uzun zamandır kan veremedik. Tekrar mesaj geldi. Mesaj geldiği zaman bende gene geldim kan vermek için. Düzenli kan vermeye çalışıyoruz. Ne zaman verdik bilmiyorum ama, mesaj geldikçe yeterli süre geçti dendikçe ben de kan veriyorum. Kan vermeye geldik. Sıra bekliyoruz” dedi.

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