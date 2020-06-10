Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor 152 yıllık merhamet çınarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor 152 yıllık merhamet çınarı

İHA

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılayı, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.

Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor 152 yıllık merhamet çınarı

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılayı, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.
11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor, 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında 'Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti' adını aldı. 1923 yılında 'Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti' adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' oldu. Kuruluşa 'Kızılay' adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi.
Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Yüz binlerin yardımına koştu
Kızılay, OsmanlıRus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu.
Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, korona virüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu.

Kan hizmetlerinde öncü
1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini Programı'nı hayata geçirdiği günden bugüne kan bağışı oranını artıran Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 3 bin 500 personel ile 300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün bin 500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle 'Türkök Projesi' yürütülüyor.
Korona virüs salgını döneminde immün plazma yöntemiyle tedavide katkı sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması ve toplum tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken, yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biobankalar oluşturdu.

Operasyon gücüyle bölgesinde lider
Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay’ın, bugün 9 Bölge Afet Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yönetim Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüz binlere acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasitesi bulunuyor.

Sosyal yardımlar
Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor.

Yardımlar dünyaya uzanıyor
Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı.
Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Endonezya’da, Yemen’de, Gazze’de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor.
Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
YEREL HABERLER Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu
Bandrolsüz tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandrolsüz tütün ele geçirildi
Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya ...
Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 31'e çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 31'e çıktı
Balıkesir sahillerinde 31 mavi bayrak dalgalanacak
YEREL HABERLER Balıkesir sahillerinde 31 mavi bayrak dalgalanacak
Vatandaşlar iki ay aradan sonra kan bağışı için koştu
YEREL HABERLER Vatandaşlar iki ay aradan sonra kan bağışı için koştu
Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra tekrar dikimine başlanan tarlalarda karpuz üretimi başladı
YEREL HABERLER Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra ...
Vali Yazıcı Bigadiç'te kamu yatırımlarını inceledi Vali Yazıcı,"Balıkesir'de en önemli yatırım eğitimdir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Bigadiç'te kamu yatırımlarını ...
Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 ...
Jandarma zirai araçları denetledi
YEREL HABERLER Jandarma zirai araçları denetledi
Ak Parti İlçe Başkanı Soykök, emeği geçenlere teşekkür etti
YEREL HABERLER Ak Parti İlçe Başkanı Soykök, emeği geçenlere ...
Sındırgı’da belediye boş arazilerinde tarım yapıyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da belediye boş arazilerinde tarım yapıyor
Balıkesir'in yeni Valisi Hasan Şıldak oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'in yeni Valisi Hasan Şıldak oldu
BAÜN Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Ulusal dönemi başladı BAÜN Tıp Fakültesi yeni dekanı Prof. Dr. Ali Engin Ulusal
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Ulusal dönemi ...
Havran tarihe ışık tutarak sizi bekliyor
YEREL HABERLER Havran tarihe ışık tutarak sizi bekliyor
Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti
YEREL HABERLER Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti
Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir'de
YEREL HABERLER Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir'de
Edremit'te Aybüke öğretmen unutulmadı
YEREL HABERLER Edremit'te Aybüke öğretmen unutulmadı
Hasat tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Hasat tespit çalışmaları başladı
Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı ...
Altıeylül temizlik filosuna 2 yeni araç katıldı
YEREL HABERLER Altıeylül temizlik filosuna 2 yeni araç katıldı
Karesi Belediyesinden kırsalda dezenfekte çalışması Karesi Belediyesi virüs mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesinden kırsalda dezenfekte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X