Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.06.2020 Perşembe günü Balıkesir'in Altıeylül, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Manyas, Balya, Gönen, Bandırma, Marmara Adası, Erdek, Susurluk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

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