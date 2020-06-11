Büyükşehir’den seracılara destek

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’de geçtiğimiz ay yaşanan fırtınada seraları zarar gören üreticilere sera naylonu desteği verdi.

Çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla seracılık yapan üreticilere modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerini teşvik eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, serası zarar gören üreticilere 24 bin 135 metrekare sera naylonu dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, Burhaniye'de yaşanan yağış ve fırtına sebebiyle serası hasar gören üreticilerin zararını Büyükşehir olarak karşıladıklarını ifade etti.

Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Vehbi Yörük, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın üretimin kesintisiz sürmesine yönelik talimatları doğrultusunda çiftçilerimizin yanlarında olacağız” dedi.

Mağduriyet yaşadıklarını ve zayiatlarının büyük olduğunu söyleyen üreticiler ise destekleri nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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