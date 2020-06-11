Yolda buldukları parayı zabıtaya teslim ettiler

Burhaniye ilçesinde, para bulan gençler parayı belediyeye teslim etti. Burhaniye’de sokakta yürürken para bulan 2 çocuk parayı Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Çocuklara yaptıkları iyilikten dolayı okul çantası ve kırtasiye malzemeleri ve bayrak hediye edildi. Burhaniye Merkez’de yolda yürürken lastiğe sarılı vaziyette bir miktar para bulan Talha Kocabaş (9) ve Sercan Çelik (13) buldukları parayı belediyeye getirdi. Para, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenerek teslim alınırken, Sercan Çelik olayı şöyle anlattı. “Arkadaşımla birlikte markete giderken yolda taşın kenarında kıvrılmış ve lastiklenmiş şekilde para gördük. Para belki de ihtiyacı olan birinin olabilir diye parayı alarak sahibinin bulunması için belediyeye getirdik. Herkes kendisine ait olmayan şeyleri bulduğunda teslim etmeli” dedi. Çocuklar, yaptıkları duyarlı davranışlarından dolayı Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli tarafından ödüllendirildi. Çocuklarla sohbet ederek yaptıkları iyilikten dolayı teşekkür eden Midilli, Kocabaş ve Çelik’e okul çantası kırtasiye malzemeleri ve bayrak hediye etti.

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