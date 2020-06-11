Ayvalık MYO zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Ayvalık Meslek Yüksekokulu bahçesine 90 adet zeytin fidanı dikildi.

Zeytin ve zeytinyağını başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık’ta, mezuniyet töreninde planlanan fidan dikimi Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemezken, okul yönetimi öğrencilerini 20202021 EğitimÖğretim Yılında yeni bir bahçe düzenlemesi ve zeytin bahçesi ile karşılamaya karar vererek bu dikimi gerçekleştirdi.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ve Müdür Yardımcısı Serdar Balık’ın okula kadar getirip teslim ettiği 90 fidan toprakla buluşturuldu.

Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi Dr. Yakup Dinç, devlet kurumları arası işbirliğinin her zaman başarı getirdiğine inandığını belirterek, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ile Müdür Yardımcısı Serdar Balık’a yapmış oldukları nzaik jest için teşekkür etti.

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