BBB’nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı Metan gazı sayesinde 50 bin haneye enerji veriliyor Yenilenebilir enerji ile 50 bin haneye elektrik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBB’nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı Metan gazı sayesinde 50 bin haneye enerji veriliyor Yenilenebilir enerji ile 50 bin haneye elektrik

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayan tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

BBB’nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı Metan gazı sayesinde 50 bin haneye enerji veriliyor Yenilenebilir enerji ile 50 bin haneye elektrik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayan tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisin kurulumuna geçtiğimiz yıl başlandı. Tam zamanlı olarak bu yıl üretime geçilen tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yapımı tamamlanan tesis ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Hedeflenenden bir yıl önce hizmete başladı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine daha imza attı. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üretecek tesisin kurulumu tamamlandı. 2021 yılından itibaren Balıkesir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlanıldı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken tesisim tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı.

Örnek projeler arasında yerini aldı
Hem Balıkesir’in hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisin tam zamanlı çalışması sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan gazlar da enerjiye dönüştürülmüş oldu. Elektrik üretiminin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde, tesis Türkiye’de örnek bir çevre proje olarak nitelendirilen projeler arasında yerini almayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara’da yeni çay bahçeleri açılıyor
YEREL HABERLER Marmara’da yeni çay bahçeleri açılıyor
Ayvalık MYO zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Ayvalık MYO zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
Emniyet Müdürü Korkmaz’ı ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Korkmaz’ı ziyaret ettiler
Yolda buldukları parayı zabıtaya teslim ettiler
YEREL HABERLER Yolda buldukları parayı zabıtaya teslim ettiler
Büyükşehir’den seracılara destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den seracılara destek
Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti
YEREL HABERLER Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti
Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı
Balıkesir merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ ...
(Özel) Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor Göz irisini sanata çeviren çekimler Serkan Cicioğlu: “Her retina ayrı bir dünya” İnsanların gözlerini sevdiklerinin kalplerine işliyor
YEREL HABERLER (Özel) Retinanın gizemli dünyasını objektife ...
Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor 152 yıllık merhamet çınarı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor 152 yıllık ...
Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
YEREL HABERLER Ocaklar muhtarından yetkililere çağrı
Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu
Bandrolsüz tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandrolsüz tütün ele geçirildi
Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya ...
Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 31'e çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 31'e çıktı
Balıkesir sahillerinde 31 mavi bayrak dalgalanacak
YEREL HABERLER Balıkesir sahillerinde 31 mavi bayrak dalgalanacak
Vatandaşlar iki ay aradan sonra kan bağışı için koştu
YEREL HABERLER Vatandaşlar iki ay aradan sonra kan bağışı için koştu
Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra tekrar dikimine başlanan tarlalarda karpuz üretimi başladı
YEREL HABERLER Edremit karpuzu Adana’ya rakip olacak 25 yıl sonra ...
Vali Yazıcı Bigadiç'te kamu yatırımlarını inceledi Vali Yazıcı,"Balıkesir'de en önemli yatırım eğitimdir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Bigadiç'te kamu yatırımlarını ...
Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı 10 ...
Jandarma zirai araçları denetledi
YEREL HABERLER Jandarma zirai araçları denetledi
Ak Parti İlçe Başkanı Soykök, emeği geçenlere teşekkür etti
YEREL HABERLER Ak Parti İlçe Başkanı Soykök, emeği geçenlere ...
Sındırgı’da belediye boş arazilerinde tarım yapıyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da belediye boş arazilerinde tarım yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X