Balıkesir'de sağanak, Sındırgı'da dolu

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Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sındırgı ilçesinde doluya döndü.



Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalara neden olan yağış il merkezinin yanı sıra Bigadiç ve Sındırgı'da etkili oldu. Yağış Sındırgı'da bir kaç dakika boyunca dolu şeklinde etkisini gösterdi.

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