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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de STK'lardan Ayasofya açıklaması

İHA

Balıkesir'de çok sayıda STK, yaptığı ortak açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami statüsüne alınacağını ifade etmesine destek verdi.

Balıkesir'de STK'lardan Ayasofya açıklaması

Balıkesir'de çok sayıda STK, yaptığı ortak açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın cami statüsüne alınacağını ifade etmesine destek verdi.
Balıkesir'de faaliyet gösteren 31 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya’nın cami olarak açılması yönündeki son beyanatı milletimiz için müjdeli bir haberdir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor, cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Gür, "Tarihî Ayasofya Camii, alınan bir kararla, 24.11.1934 tarihinde, Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği müzeye dönüştürülmüştür. Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu karar, milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camii’ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı, fethin sembolü ve fetih camisdir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed Han’ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453’ten 1934’e kadar İstanbul’umuzun, ulu ve baş camiidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin timsali olan Ayasofya'nın müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul’un işgal yıllarında bile cami olarak kalan Ayasofya’nın millî mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale’dir, Büyük Taarruz ’dur. Ayasofya, millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır. Küresel güçlerin, Siyonizm’in ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık biliyoruz. İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir" dedi.
Gür, "Ayasofya , her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, İhtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir.
Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması siyasî bir tercih değil, hukukî bir zarurettir. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya’nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Balıkesir Gönüllü Sivil Toplum kuruluşları olarak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camii’nin ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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