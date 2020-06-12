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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti Vali Yazıcı:”BBB şehrin her noktasına güzel mühürler bastı”

İHA

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini ziyaret ederek helallik istedi. Vali Yazıcı "Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın. Başkanın önderliği liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Şehrin her noktasına güzel mühürler bastığınıza ben şahidim." dedi.

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti Vali Yazıcı:”BBB şehrin her noktasına güzel mühürler bastı”

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini ziyaret ederek helallik istedi. Vali Yazıcı “Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın. Başkanın önderliği liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Şehrin her noktasına güzel mühürler bastığınıza ben şahidim.” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibiyle helalleşti. Belediyeyi ziyaret eden Vali Yazıcı, belediye anı defterini de imzaladı. Karşılamada tüm daire başkalarıyla sohbet de eden Vali Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir kurum olmasına rağmen özel ve güzel şeyler ürettiğini dile getirdi. ‘Allah yolunuzu açık etsin’ diyen Vali Yazıcı “Ben Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her noktasına güzel mühürler bastığına şahidim. Bu ekip ile beraber daha da güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Kültür, sosyal faaliyet, fakir fukara, su ve altyapı her şey belediyeciliktir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güzel gidiyor. Başkanı coşturacak ekip de burada, Allah hepinize aile ve iş hayatınızda sağlık ve üstün başarılar versin. Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın! Başkanın önderliği liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Hepinizin yarın bir gün torunlarınıza anlatacağınız güzel hikayeleriniz olacak. Allah yolunuzu açık etsin, sizlerin ve şehrin mutlu huzurlu olduğu günler diliyorum. Bundan sonra Antalya’da bir kardeşiniz var her zaman beklerim. Hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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