Balıkesir'de 3.9 şiddetinde deprem

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Yazıören Mahallesinde saat 12.17'de deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki deprem Savaştepe ve çevre illerde paniğe sebep oldu.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, merkez üstü Savaştepe ilçesine bağlı Yazören kırsal mahallesinde saat 12.17'de yerin 5 kilometre altında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Deprem esnasında insanlar kısa süreli panik yaşadı.

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