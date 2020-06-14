Tek katlı evde yangın çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 404 Sokak’ta A.K.’ye ait evde su ısıtıcısından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere sıçramadan Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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