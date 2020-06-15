Teknede yangın paniği

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde teknede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi’nde köprü altında bulunan A.G.’ye ait teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Zeytinli Müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken tekne yanmaktan kurtarıldı.

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