Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

İHA

Burhaniye ilçesinde, 5 yıl hizmet eden Kaymakam Hüseyin Öner Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanması nedeniyle bir dizi veda ziyareti gerçekleştirdi.Veda ziyaretleri kapsamında Hükümet Konağı, Garnizon Komutanlığı, Burhaniye Adliyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu ve Burhaniye Ticaret Odası'nı ziyaret eden Kaymakam Öner kurum amirleri ile de tek tek vedalaştı.

Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

Burhaniye ilçesinde, 5 yıl hizmet eden Kaymakam Hüseyin Öner Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanması nedeniyle bir dizi veda ziyareti gerçekleştirdi.Veda ziyaretleri kapsamında Hükümet Konağı, Garnizon Komutanlığı, Burhaniye Adliyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu ve Burhaniye Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kaymakam Öner kurum amirleri ile de tek tek vedalaştı.
Burhaniye’den ayrılması sebebiyle bir mesaj yayınlayan Kaymakam Hüseyin Öner mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Burhaniyeli Hemşehrilerim, bugün itibariyle 5 yıl boyunca gururla yürüttüğüm Burhaniye Kaymakamlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca Kaymakamlığımızın kapısını herkese açık tutmayı, ilçenin ve vatandaşlarımızın sorunlarını etkin ve süratli bir şekilde çözmeyi, kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum ve koordinasyon sağlamayı, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmayı temel hedef edindim. Körfez’in yeşili ve maviyi birleştiren güzide ilçesi Burhaniye’nin bende her zaman ayrı bir yeri olacak. En uzun kaymakamlık tecrübesi yaşadığım, severek ve mesleki tatminle çalıştığım Burhaniye’den mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Birlikte Burhaniye’ye güzel hizmetler yapma fırsatı bulduğumuz, ilçemizdeki tüm kamu kurum kuruluşların yöneticileri ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm meslek odalarına, tüm mahalle muhtarlarımıza ve Burhaniyeli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerden helallik istiyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'deki okullar LGS’ye hazırlanıyor Karesi Belediyesi’nden okullarda dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Balıkesir'deki okullar LGS’ye hazırlanıyor Karesi ...
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı: 1 ölü Balıkesir'de trafik kazası
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı: 1 ...
Vali Yazıcı Ayvalık’tan helallik aldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Ayvalık’tan helallik aldı
Susurluk yağışa teslim oldu Susurluk'ta sağanak yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Susurluk yağışa teslim oldu Susurluk'ta sağanak yağış ...
Susurluk Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi yerinde denetlendi
YEREL HABERLER Susurluk Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi yerinde ...
Burhaniye’de saksılı zeytin ağaçları ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de saksılı zeytin ağaçları ilgi gördü
Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri görüntüledi
YEREL HABERLER Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri ...
Kapıdağ Rüzgar enerjisi merkezi oluyor Rüzgar gülleri için ağaçların kesilmesine vatandaş tepkili
YEREL HABERLER Kapıdağ Rüzgar enerjisi merkezi oluyor Rüzgar gülleri ...
Ayvalık’ta meraklı kedilerin drone ilgisi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta meraklı kedilerin drone ilgisi
Paşalimanı adasında vatandaşlar endişeli
YEREL HABERLER Paşalimanı adasında vatandaşlar endişeli
Burhaniye’de cami cemaatine lokum ve gül suyu ikramı
YEREL HABERLER Burhaniye’de cami cemaatine lokum ve gül suyu ikramı
Diker: “İşin içine sahtekarlık girince zeytinyağı ticaretindeki kâr marjı narkotikle aynı düzeye ulaşıyor”
YEREL HABERLER Diker: “İşin içine sahtekarlık girince zeytinyağı ...
Kantaron çiçeği köylülere geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Kantaron çiçeği köylülere geçim kaynağı oldu
Teknede yangın paniği
YEREL HABERLER Teknede yangın paniği
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı Film gibi kovalamaca kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon ...
Balıkesir'de silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 21 polis adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 21 polis ...
Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü/ Ek ...
Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
YEREL HABERLER Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü Köprü bariyerlerine çarpan araçta aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü Köprü bariyerlerine ...
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
YEREL HABERLER Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. ...
Turizmcilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Turizmcilerle bir araya geldi
80 çınar, 30 palmiye toprakla buluştu
YEREL HABERLER 80 çınar, 30 palmiye toprakla buluştu
Edremit'te uyuşturucu madde ve iki tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Edremit'te uyuşturucu madde ve iki tüfek ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X