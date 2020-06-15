Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

Burhaniye ilçesinde, 5 yıl hizmet eden Kaymakam Hüseyin Öner Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanması nedeniyle bir dizi veda ziyareti gerçekleştirdi.Veda ziyaretleri kapsamında Hükümet Konağı, Garnizon Komutanlığı, Burhaniye Adliyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu ve Burhaniye Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kaymakam Öner kurum amirleri ile de tek tek vedalaştı.

Burhaniye’den ayrılması sebebiyle bir mesaj yayınlayan Kaymakam Hüseyin Öner mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Burhaniyeli Hemşehrilerim, bugün itibariyle 5 yıl boyunca gururla yürüttüğüm Burhaniye Kaymakamlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca Kaymakamlığımızın kapısını herkese açık tutmayı, ilçenin ve vatandaşlarımızın sorunlarını etkin ve süratli bir şekilde çözmeyi, kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum ve koordinasyon sağlamayı, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmayı temel hedef edindim. Körfez’in yeşili ve maviyi birleştiren güzide ilçesi Burhaniye’nin bende her zaman ayrı bir yeri olacak. En uzun kaymakamlık tecrübesi yaşadığım, severek ve mesleki tatminle çalıştığım Burhaniye’den mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Birlikte Burhaniye’ye güzel hizmetler yapma fırsatı bulduğumuz, ilçemizdeki tüm kamu kurum kuruluşların yöneticileri ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm meslek odalarına, tüm mahalle muhtarlarımıza ve Burhaniyeli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerden helallik istiyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum”

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