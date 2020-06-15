Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Doğrualp (71), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.<br>Kaza, öğleden sonra, Havran ilçesi D-230 yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Doğrualp'e, Havran yönüne gelen M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Doğrualp otomobille metrelerce sürüklendi. Kazada Zeki Doğrualap, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. D-230 yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.<br>Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Doğrualp'in cesedi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-15 18:14:58<br>

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