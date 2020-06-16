Manyas'ta pazar yeri eski yerinde kurulacak

Manyas ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında günü değişen pazar yeri yeni normale dönüş nedeniyle Cumartesi günü eski yerinde kurulacak.

Manyas ilçesinde eski otogara kurulan ilçe pazarı, normal sürece geçilmeye başlanılması ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla birlikte önümüzde ki Cumartesi gününden itibaren yeniden eski yerinde kurulmaya başlanacak. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gerekli planlamaları yaptıklarını ve 20 Haziran'da günü itibarıyla pazarının gerekli sosyal mesafe, maske kuralları da dikkate alınarak ve bu konuda gerekli denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılarak eski yerinde kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Manyas dışından pazara gelen çoğu esnafın stant kuracak yer bulamaması nedeniyle, mevcut pazarcı esnafının ürünlerini yüksek fiyatlardan satışa yaptıkları şikayeti vardı. Cumartesi günü itibarıyla eski yerinde kurulmaya başlayacak pazarda yine çevre ilçelerden gelen esnafın sayesinde fiyatların düşüreceği öne sürüldü.

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