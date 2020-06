Gayrimenkulde yeni rota Balıkesir oluyor

Açıklanan yeni kredi destek paketi ile hareketli günler yaşayan gayrimenkul sektörü başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde yatırımcıların radarına tekrar girmeyi başardı. Son yıllarda gerçekleşen konut satış istatistikleri dikkatleri üzerine çeken Balıkesir’de de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

2019 yılında 12 aylık dönemde toplam 29 bin 69 adet konutun satıldığı Balıkesir hem konut yatırımcıları için hem de oturumcular için yeni bir cazibe merkezi olmayı başardı.

İstanbul, İzmir ve Bursa gibi kentlere yakınlığı ve merkezi konumu ile dikkat çeken Balıkesir’de 2020 yılının ilk beş ayında da 8 bin 650 adet konut satışı gerçekleşti. Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda büyük kentlerdeki azalan talebin yatırımcıları yeni rotalara yönelttiğini ve bu bağlamda Balıkesir’in her geçen gün değerini arttıran kentlerin başında geldiğini söyledi. Aydemir, “Balıkesir son 5 yılda ciddi bir değişim ve gelişim gösteriyor. Gerek kamu yatırımları gerekse de özel sektörün gerçekleştiği yatırım faaliyetleri bölgenin yıldızını parlatıyor. 2019 yılında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda Balıkesir’in İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’dan sonra en dikkat çekici kentlerden biri olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra kentin ihtiyaç duyduğu markalı konut talebi de her geçen gün artıyor. Artan taleple beraber gayrimenkul geliştiricileri ve inşaat firmaları da yeni projelerini ardı ardına hayata geçiriyor” dedi.



Balıkesir gelecek 5 yıla damgasını vuracak

İzmirİstanbul Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Köprüsü Otoyolu gibi ulaşım yatırımlarıyla güçlenen Balıkesir’i öne çıkaran diğer yatırımların başında ise Ayvalık Kruvaziyer Limanı, Tuzla Önü Marina Projesi, Bandırma Yeni Sanayi ve Liman Projeleri geliyor. Kente değer katan projelerin Balıkesir’in gelecek beş yılına doğrudan etki edeceğini vurgulayan Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan kentin yazlık ve sürekli oturum için iki farklı alternatife sahip olmasının öneminin altını çizdi. Aydemir, “Balıkesir, yakın geçmişte sadece bu kentte yaşayanların tercih ettiği bir şehirdi. Her ne kadar yazlık bölgeler mevsimsel olarak tercih edilse de kent merkezinin değeri tam olarak anlaşılmamıştı. Ancak Balıkesir’in büyükşehir olmasından itibaren kent merkezi de öne çıkmaya başladı. Endeksa verilerine göre 2017’de konut değer artışının en yüksek olduğu kent olmayı başaran Balıkesir, aynı zamanda TÜİK verilerine göre kadınların en çok konut aldığı şehir olmuştu” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridi çalışmaları ile turizm alanında önemli bir projeye imza atacak olan kentte 2020 yılının turizm ve yatırım yılı olması hedefleniyor. Ege Körfezi’nin tamamında özel çalışmalar yaptıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2020 yılını turizm yılı ilan ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Doğa ile denizin buluştuğu, altından sıcak suyunun çıktığı, önümüzde denizin, arkamızda da Kazdağları, Madra Dağı’nın ve Kocadağ’ın olduğu bir Körfez’den bahsediyoruz. Körfez bölgesinde çalışmalarımızı Temmuz’da bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

