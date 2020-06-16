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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyaliz Merkezi için geri sayım başladı

İHA

Diyaliz Merkezi için geri sayım başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden 120 ünitelik yeni Diyaliz Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.
Bandırma Devlet Hastanesi bahçesinde yapımına devam edilen Diyaliz Merkezi hizmete açılma aşamasına geldi. Başhekim Etem Karpuz'u ziyaret eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan Diyaliz Merkezi hakkında son bilgileri aldı. Diyaliz Merkezinin Bandırma için çok gerekli olduğunu belirten Mehmet Doğan "Diyaliz Merkezi'nin hizmete girmesiyle Bandırma önemli bir eksikliğini gidermiş olacak. Diyaliz merkezimizde 33 cihaz ile 2 seans üzerinden 120 hastaya hizmet verilecek. Hastane içerisinde bulunan eski diyaliz bölümümüzde eskiden 17 cihazla 3 seans hizmet vermek zorunda kalıyorduk. Yeni Diyaliz Merkezi için çaba harcayan, katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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