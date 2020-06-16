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Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı

DHA

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde aç kalan domuzlar merkeze indi. Bazı vatandaşlar durumdan tedirgin olurken, sazlıklar arasında saklanan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara gitmeye başladı. Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'ndeki Nikita Deresi'nin sazlık alanında domuzlar görülmeye başlandı. Dere yatağı civarında dolaşan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek aramaya çıktı. Domuzların olduğunu gören vatandaşlar ise durumu Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği...

Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı

<br>Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde aç kalan domuzlar merkeze indi. Bazı vatandaşlar durumdan tedirgin olurken, sazlıklar arasında saklanan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara gitmeye başladı.<br>Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'ndeki Nikita Deresi'nin sazlık alanında domuzlar görülmeye başlandı. Dere yatağı civarında dolaşan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek aramaya çıktı. Domuzların olduğunu gören vatandaşlar ise durumu Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile polise bildirdi. Bir süre bölgede dolaşan yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu.<br>Bölgeden gelip geçerken domuzların dikkatini çektiğini söyleyen İbrahim Çiçek, "Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük. Domuzlara bazen buradaki beş yıldızlı otelin önünde, bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında denk geldim. Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormış. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN<br>2020-06-16 21:46:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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