Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı

<br>Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alınırken, 5 hektar alan zarar gördü.<br>Kırsal Ağacık Mahallesi'nde zeytin bahçelerinin bulunduğu tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ile müdahale edilirken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter ile de havadan destek sağlandı.<br>Köylülerin de yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre yüzlerce zeytin ağacı ve içerisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektar alan zarar gördü.<br>Kırsal Ağacık Mahallesi'nde oturan Yakup Tunca, zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Çevrede kekik toplayanlar var. Mutlaka biri dikkatsizlik yaptı. Allah´tan müdahale edildi de yangın büyümeden söndürüldü." dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY<br>2020-06-17 00:00:08<br>
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