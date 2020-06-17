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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model Ayvalık” projesi hayata geçiyor

İHA

Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık yeni sezona, "Model Ayvalık" sloganıyla hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımı, Ayvalık Belediyesi'ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model Ayvalık” projesi hayata geçiyor

Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık yeni sezona, “Model Ayvalık” sloganıyla hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımı, Ayvalık Belediyesi‘ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Basın toplantısına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner, Ayvalık üzerine çok sayıda basılı eserleri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, önümüzdeki günlerde pandemi krizinin izin vermesi durumunda geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek herkesin fikrini alacaklarını söyledi.
Uluslararası medya kuruluşları ve seyahat acentaları ile çok sıkı iş birliği içerinde Ayvalık’ı bir zindelik, sağlıklı yaşam, tarih, sanat, doğal ürünler ve lezzet diyarına dönüştüreceklerini vurgulayan Başkan Ergin, “Çok farklı yeni bir davetkâr destinasyonu oluşturulacak. Ayvalık'ta korana sonrası ‘Model Ayvalık’ zihniyetinin anayasası olan katılımcı, geliştirici ve koruyucu bir çizgide yaşamın tüm zenginliklerini ve renklerini sayıları her yıl büyüyen ziyaretçilerine sunacaktır” dedi.
Amaçlarının gelişen dünyada “Model Ayvalık” anlayışı ve turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atacaklarına değinen Başkan Ergin, “Yerel kalkınma stratejilerini özgün ve sürdürebilir projeler üzerine yoğunlaştıran yeni seçilen belediyemiz aynı zamanda geleceğin yeni yaşam biçimleri, tüketici profilleri ve talepleri doğrultusunda değişen ve gelişen dünyamızda Model Ayvalık anlayışı ile turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atmaktadır. 2020 yılının tüm dünyayı zorlayan sürecin bir kaç ay öncesinde Ayvalık sever yerli ve yabancı turistlerin için hazırladığımız yeni projelerimizi şimdi harekete geçiriyoruz. Küresel dünyada yeni oluşumlar ve dönüşümler sağlıklı yaşamı şart kılıyor. Zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısı oluşturan sağlıklı beslenme yeni yaşam tarzının önemli bir parçası haline dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.
Dünya’nın birçok köşesinde gurmet, sağlıklı beslenme, uluslararası turizm piyasalarında ve gastronomi sektöründe her gün büyüyerek daha sık talep görmeye başladığını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu tespitler doğrultusunda ülkemizde gurmet beslenmenin merkezi olan Ayvalık ve yöresinde başta Avrupa'nın en kaliteli zeytinyağı üretimi olmak üzere, sağlıklı beslenme bir gelenek olarak nesilden nesile bugünlere kadar gelmiştir” dedi.
2021 yılı içerisinde uluslararası düzeyde çok önemli etkinlikleri imza atacaklarını hatırlatan Başkan Ergin şöyle devam etti “Uluslararası Gourmet Destinasyonlar Derneğimiz ile özellikle tüm dünyada varlıklı kültür, sanat vetad için seyahat edenler için “Antiqueroutes&Gourmetline” kapsamında önemli etkinlikler düzenleyeceğiz. Uluslararası tanınmış gurmeler ile farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca şimdiden çok ses getireceğini hissettiğimiz dünyanın ilk Gourmetkıds buluşmasını yakında Ayvalıkta başlatıyoruz. Ülkemizin değerli seyahat acentalarına Türk turizminde ürün çeşitliliği geliştirme doğrultusunda oluşan farklı müşteri taleplerine ‘Model Ayvalık’ olarak nitelikli cevap vereceğimize inandığımız çalışmalarımız uluslararası tanınmış turizmci Hüseyin Baraner tarafından koordine edilmektedir. Belediyemizde kurulan Uluslararası Ayvalık Gurmet Destinasyonlar Derneği masası her türlü soru ve iş birliği taleplerini koordine etmek üzere sizlerin de her zaman yapıcı ve vizyoner katkılarını beklemektedir.”
Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner de, Ayvalık’ın geleceğinin yeni başladığını, dünyada tüm parametlerin Ayvalık için çalıştığını belirterek, “Özellikle Avrupa için herkesin aradığı ve her şeyi bulabildiği bir adres olacak Ayvalık” dedi.
Ayvalık üzerine çok sayıda araştırması ve basılı eseri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ise UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Ayvalık’ın tam listeye girebilmesi için tüm güçleriyle çalışmaları gerektiğini söyledi.
Prof. Gökdeniz, “Çok kısa bir süre içinde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile Ayvalık UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alacak. Bunun için o kadar çok neden var ki” diye konuştu.
Toplantının sonunda İstanbul, İzmir, Ankara ve Ayvalıklı gazetecilerinden oluşan katılımcılar görüş ve önerilerini paylaşmayı da ihmal etmediler.

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