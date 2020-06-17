BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ayak butonu devri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ayak butonu devri

İHA

Normalleşme sürecinde vatandaşların kullanımına açık olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT A.Ş. otobüslerinde önlem artırıldı. Covid19 virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırılarak ayak butonları yerleştirildi. Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.

BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ayak butonu devri

Normalleşme sürecinde vatandaşların kullanımına açık olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT A.Ş. otobüslerinde önlem artırıldı. Covid19 virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırılarak ayak butonları yerleştirildi. Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.
Covid19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine geçtiğimiz bu dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor. Normalleşme sürecinde vatandaşların işlerine gidip gelmeye başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT) otobüslerinde önlem artırıldı. Otobüslerde yoğunluk oluşmaması için araçların sabah ve akşam sefer aralıkları 30 dakikaya düşürüldü. Seferler, gün içerisinde 1 saatte bir olarak 23.00’a kadar devam edecek. Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla otobüslerden el duracak butonlarını iptal edip ayak duracak butonları yerleştiren BTT AŞ, otobüs zeminlerine de vatandaşlara fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapıştırdı.

Otobüsler ultraviyole ışınlarıyla temizleniyor
Pandemi süreci boyunca uygulanan hijyen kurallarının aynı şekilde devam ettiğini belirten BTT. AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü Halil Aygün “Bunlara ilave olarak gün içerisinde seferden dönen tüm araçlarımızı otomatik makinelerimizle dezenfekte ediyoruz. Yine servis bitiminde gece temizlikleri yapıldıktan sonra araçlarımızın içerisine 10 dakika süreyle ultraviyole ışınlar tutarak sabah vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz bir şekilde sunuyoruz. Merkez ve ilçe terminallerimizin temizliğine bu süreçte daha fazla önem veriyoruz. Bunun için personel sayımızı artırdık. Ayrıca terminal girişlerimize vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar ...
Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
YEREL HABERLER Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model Ayvalık” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model ...
Edremit'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Edremit'te korkutan yangın
Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
YEREL HABERLER Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma oranı son 3 yılda yaklaşık 4 kat arttı
YEREL HABERLER BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma ...
Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış ...
Balıkesir'da jandarmadan özel trafik denetimi Denetimlerde çok sayıda sürücüye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Balıkesir'da jandarmadan özel trafik ...
Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
YEREL HABERLER Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı
YEREL HABERLER Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar ...
Balıkesir'de zeytin bahçelerinde yangın
YEREL HABERLER Balıkesir'de zeytin bahçelerinde yangın
Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı
YEREL HABERLER Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik ...
İvrindi’de asfalt yama çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER İvrindi’de asfalt yama çalışmalarına hız verildi
Vali Yazıcı'dan Manyas’a veda
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Manyas’a veda
Ayvalık’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü Kıbrıs gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ...
Kuşlar yüzünden hasta oldu, ancak kuş beslemekten vazgeçmedi
YEREL HABERLER Kuşlar yüzünden hasta oldu, ancak kuş beslemekten ...
Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacak
YEREL HABERLER Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacak
Balıkesir'de maske yasağına uyuluyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de maske yasağına uyuluyor
Balıkesir’de 136 gram toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 136 gram toz esrar ele geçirildi
Burhaniye’nin tanıtım elçisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’nin tanıtım elçisi oldu
Başkan Arslan: "Kazdağları 3T ile gündeme gelecek"
YEREL HABERLER Başkan Arslan: "Kazdağları 3T ile gündeme gelecek"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X