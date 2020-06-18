Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları´nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları´na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde...

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları´nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları´na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.<br>Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları´nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.<br>'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'<br>Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları´na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19´un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.<br>'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'<br>Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun"  diye konuştu.<br>'YÖRE HALKINA EK GELİR'<br>Artemisia Annua´nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü´nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları´ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.<br>'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'<br>Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları´ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları´nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:<br>"Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları´na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-18 09:59:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: “Belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz” Edremit’in tarım faaliyetlerine Kılıçdaroğlu’ndan tam not
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Belediyelerimizin tarım projelerini ...
Bandırma'da 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Bandırma'da 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri Kılıçdaroğlu'na sundu
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri ...
Bigadiçliler, hemşehrileri Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürü olmasıyla gururlandı
YEREL HABERLER Bigadiçliler, hemşehrileri Aktaş'ın İstanbul Emniyet ...
BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ayak butonu devri
YEREL HABERLER BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ...
Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar ...
Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
YEREL HABERLER Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model Ayvalık” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model ...
Edremit'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Edremit'te korkutan yangın
Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
YEREL HABERLER Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma oranı son 3 yılda yaklaşık 4 kat arttı
YEREL HABERLER BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma ...
Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış ...
Balıkesir'da jandarmadan özel trafik denetimi Denetimlerde çok sayıda sürücüye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Balıkesir'da jandarmadan özel trafik ...
Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
YEREL HABERLER Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı
YEREL HABERLER Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar ...
Balıkesir'de zeytin bahçelerinde yangın
YEREL HABERLER Balıkesir'de zeytin bahçelerinde yangın
Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı
YEREL HABERLER Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik ...
İvrindi’de asfalt yama çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER İvrindi’de asfalt yama çalışmalarına hız verildi
Vali Yazıcı'dan Manyas’a veda
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Manyas’a veda
Ayvalık’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü Kıbrıs gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X