'Demokrasi Parkı' yaza hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Demokrasi Parkı' yaza hazırlanıyor

İHA

'Demokrasi Parkı' yaza hazırlanıyor

Burhaniye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan park, yaz sezonu için revize ediliyor. İlçenin en çok rağbet gören yeşil alanlarının başında gelen ve liman bölgesinde özellikle yazlıkçı ve turistlerin ilgi odağı olan Demokrasi parkı, Burhaniye Belediyesi tarafından yeni sezon için bakım ve peyzaj çalışmalarıyla güzelleştiriliyor.
Toplamda 10 bin m2 alan üzerine kurulu, içerisinde engelli salıncağı bulunan 2 adet çocuk oyun grubu, 7 bin m2 yeşil alanı olan Demokrasi parkı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla yaz aylarına hazırlanıyor. Otomatik ve damlama sulama sistemiyle donatılmış olan parkın, ilk etapta çimlerinin biçim işlemleriyle birlikte mevsimlik çiçek dikime ve toprak üstü gübreleme çalışmaları yapılıyor. Led’li ışıklandırma sistemine sahip olan Demokrasi parkının çiçeklendirme ve bitkilendirme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar
YEREL HABERLER Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar
Başkan Orkan’dan muhtarlara ziyaret Başkan Orkan “Daha yaşanabilir Karesi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Orkan’dan muhtarlara ziyaret Başkan Orkan ...
Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
Burhaniye'de silahlı kavgaya karışan gençlerden beşi tutuklandı
YEREL HABERLER Burhaniye'de silahlı kavgaya karışan gençlerden beşi ...
Kılıçdaroğlu: “Belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz” Edremit’in tarım faaliyetlerine Kılıçdaroğlu’ndan tam not
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Belediyelerimizin tarım projelerini ...
Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek
YEREL HABERLER Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek
Bandırma'da 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Bandırma'da 4 kırsal mahalle içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri Kılıçdaroğlu'na sundu
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri ...
Bigadiçliler, hemşehrileri Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürü olmasıyla gururlandı
YEREL HABERLER Bigadiçliler, hemşehrileri Aktaş'ın İstanbul Emniyet ...
BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ayak butonu devri
YEREL HABERLER BTT otobüslerinde yeni tedbirler BTT otobüslerinde ...
Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar ...
Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
YEREL HABERLER Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model Ayvalık” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Ayvalık gastronomi turizminde model olacak “Model ...
Edremit'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Edremit'te korkutan yangın
Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
YEREL HABERLER Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti
BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma oranı son 3 yılda yaklaşık 4 kat arttı
YEREL HABERLER BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı Kitap okuma ...
Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış ...
Balıkesir'da jandarmadan özel trafik denetimi Denetimlerde çok sayıda sürücüye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Balıkesir'da jandarmadan özel trafik ...
Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 27 kişiyi yakaladı
Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
YEREL HABERLER Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı
Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı
YEREL HABERLER Burhaniye´de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X