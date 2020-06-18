Edremit’te çekirge paniği

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evi çekirgeler bastı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli Altınkum Mahallesi 2048 Sokak’ta meydana geldi. N.A. dairesinde yarasalar olduğunu bildirerek 112’den yardım istedi. Bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Akçay müfreze ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dairede yarasa değil, çekirgeler olduğu tespit edildi. 20’ye yakın çekirge yakalanarak imha edildi. Daire sahibi ekiplere teşekkür etti.

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