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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlu kazayla babasını av tüfeği ile başından vurdu

İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde çobanlık yapan genç adam av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla babasını başından vurarak, ağır yaraladı.

Oğlu kazayla babasını av tüfeği ile başından vurdu

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde çobanlık yapan genç adam av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla babasını başından vurarak, ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre çobanlık yapan ve bekar olan 46 yaşında ki E.A sabah evde av tüfeği ile oynarken 78 yaşında ki babası R. A'yı başından yaraladı. Ağır yaralanan baba sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığı, oğlu E.A' da Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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