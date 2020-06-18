Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, göreve başladı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi olarak atanan Hasan Şıldak, yeni görevine başladı. <br>Burdur Valisi iken Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Balıkesir Valisi olarak atanan Hasan Şıldak; belediye başkanları, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı. Halkın içinde bulunmaya gayret edeceğini söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şöyle konuştu:<br>"Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkin ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır. Sorunları dinlemeye açık, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Eğitim, turizm, tarım ve sosyal projelere ağırlık verilmesinin, Balıkesir'e katkı sağlayacağına inanıyorum. Her şeyden önce birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içinde tesis edilecek bir çalışma ortamının en önemli unsur olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek, ilimizdeki huzurlu ve verimli ortamı daha da geliştirmek için üzerime düşen her türlü gayreti göstermek istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-18 18:16:59<br>

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