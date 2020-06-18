Edremit Belediyesi'nde nikah merasimi önlemleri

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid19) önlemleri nedeniyle nikah merasimlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre Edremit Belediyesi Nikah Memurluğu alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uygun olarak gerekli önemleri aldıklarını söyledi. Sözcü Canlı, nikah merasimi için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınması gereken tedbirlerden harfiyen uyulduğunu ve bu önlemler kapsamında nikah işlemlerinin başladığını ifade etti.

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