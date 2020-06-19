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AK Parti'li Canbey'den HDP ve CHP'ye: "Sallamayın. Siyaseti sosyal medyadan dizayn edemezsiniz"

İHA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM Genel Kurulu'nda HDP grup önerisi aleyhinde konuşmada, muhalefetin bilgi ve belge olmadan konuştuğunu söyledi. Twitter tarafından Türkiye'deki 7 bin 340 hesabın kapatılması üzerine konuşma yapan Canbey, "Partimizin kapatılan bu hesaplarla uzaktan yakından, maddi, parasal hiçbir bağlantısı yok" dedi.

AK Parti'li Canbey'den HDP ve CHP'ye: "Sallamayın. Siyaseti sosyal medyadan dizayn edemezsiniz"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM Genel Kurulu’nda HDP grup önerisi aleyhinde konuşmada, muhalefetin bilgi ve belge olmadan konuştuğunu söyledi. Twitter tarafından Türkiye’deki 7 bin 340 hesabın kapatılması üzerine konuşma yapan Canbey, “Partimizin kapatılan bu hesaplarla uzaktan yakından, maddi, parasal hiçbir bağlantısı yok” dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, TBMM Genel Kurulu’nda HDP grup önerisi aleyhinde konuşmada, muhalefetin bilgi ve belge olmadan konuştuğunu savundu. “Gençlik Kolları Genel Merkez hesabımızın takipçi sayısında hiçbir azalma yok” diyerek elindeki dokümanları gösteren Milletvekili Canbey, “Hani 7 bin hesap silinmişti? Buyurun, burada 407 binden 409 bine çıkmış, artmış hesap, artmış” diyerek iddiaları yalanladı.
Konuyla ilgili muhalefetin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Canbey, “Rapor dışında her şeyi konuştular. Fakat düzmece raporla ilgili burada hiçbir şey söylenmedi. Ben şimdi bazı şeyleri size anlatacağım. Kimin hazırladığını da göstereceğim raporu. Kimin o raporu hazırladığını siz de çok iyi biliyorsunuz zaten” diyerek elindeki görselleri gösterdi.
Canbey, raporu hazırlayan Stanford Üniversitesi’ndeki iki akademisyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı HDP, Grup Yorum, Osman Kavala’yı destekleyen paylaşımları gösterdi.
“Rapor sizin hazırlattığınız rapor, HDP sempatizanlarına hazırlattığınız rapordur. Buyurun, burada, kim hazırlamış” diyerek elindeki görselleri göstermeye devam eden Canbey, “Ayça Alemdaroğlu; bakın burada kimin amblemi var arkadaşlar? HDP'nin amblemi var, hazırlayan bu. Ondan sonra diyorsunuz ki 'AK Parti şöyle, AK Parti böyle... Alp Akis. Kim bu Alp Akis? Raporu hazırlayanlardan, diğeri. Bakın Kavala, HDP, yine Grup Yorum'a dair paylaşımlar. Raporu hazırlayanlar bunlar, bir kere bunu öncelikle bilmeniz gerekiyor" dedi.

"Çalışmadan ringe çıkıyorsunuz"
Elindeki görsellerle konuşmasına devam eden Canbey kinaye yaparak, “Biz, rapora sizin kadar hakim değiliz, siz raporu içeriden biliyorsunuz; biz dışarıdan bakıyoruz. O kadar biliyorsunuz ki kaç tane hesabın kapatıldığını bile söyleyemiyor Grup Başkanvekiliniz ‘7 bin küsur’ diyor. 7 bin 340 tane hesap kapatıldığını söylüyor Twitter. Ben biliyorum, ben çalıştım dersime çalıştım! Öyle gelip sallamıyorum burada. Akşam Ak Parti'ye salla, sabah Ak Parti'ye salla. Çalışacaksınız rapora, ondan sonra geleceksiniz buraya” diye konuştu.

"Millet, sosyal medya üzerinden siyaseti dizayn ettirmez"
Sosyal medya ile siyaset dizayn etme çabalarına milletin izin vermeyeceğini vurgulayan Canbey, “Twitter üzerinden siyaseti dizayn etme gibi hedefleriniz var ama bu millet size bunu hiçbir zaman yaptırmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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