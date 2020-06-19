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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır’dan anlamlı yılsonu mesajı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllara nazaran son derece olumsuz koşullarda tamamlanan 2019,2020 Eğitim ve Öğretim yılının ardından Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır anlamlı bir açıklama geldi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır’dan anlamlı yılsonu mesajı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllara nazaran son derece olumsuz koşullarda tamamlanan 2019,2020 Eğitim ve Öğretim yılının ardından Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır anlamlı bir açıklama geldi.
Güner Bahadır yaptığı açıklamada, “Ayvalık ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak resmi özel 51 okulumuzda 997 öğretmenimiz ve 10.322 öğrencimizle eğitim öğretim yılını sonlandırmış bulunuyoruz. Covid19 küresel salgınından dolayı ender rastlanır bir süreçten geçtiğimiz bu zorlu günlerde, 16 Mart 2020 tarihinde okullarda eğitim öğretime ara verilmesinin ardından başlayan uzaktan eğitim sürecinin ve 20192020 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizde pandemi sürecini, eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımız rehberliğinde başarılı, etkin ve verimli bir şekilde tamamladık. Gerek Bakanlığımızın özverili çalışmalarıyla gerekse yüz yüze eğitimi aratmayacak şekilde verimli geçmesini sağlayan tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, öğrencilerimize, velilerimize kısacası eğitim camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Öğrencilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, “Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan kıymetli öğrencilerimiz, uzaktan eğitim dönemini şu an itibariyle geride bıraktık. Sizlere olan özlemimizi yeni eğitim ve öğretim dönemine saklıyoruz. Yeni eğitim yılına çok daha iyi bir başlangıç yapmak için tatilde olduğunuz süreyi iyi değerlendiriniz. Sosyal ve kültürel etkinlikler yanı sıra özellikle kitap okuyarak değerlendireceğiniz bu zaman diliminin ardından yeni eğitim öğretim yılına hazır olacaksınız. Hepinize iyi tatiller diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlere de seslenen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, “Eğitimcilerimiz pandemi sürecinde gerek vefa destek guruplarında yaptıkları çalışmalar gerek de maske, siperlik gibi en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi noktasında ve gerçekleştirdikleri uzaktan eğitimlerle özveriyle çalıştılar. Bu toprakları vatan yapan, bu ülkeye değer katan, gece gündüz demeden özveri ile çalışan eğitimciler olarak sizlere minnettarız. Bu sorumluluğun bilincinde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum.” dedi.
Velilere önemli mesajlar verdi
Eğitimin üç sacayağı olan öğrenci, aile ve okulun uyumu çocuklarımızın başarısında oldukça önem arz ettiğine işaret eden Güner Bahadır, öğrenci velilerine ise, “Bu zincirin ayrılmaz bir parçası olan kıymetli ailelerimiz, uzaktan eğitim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte gördük ki her ev bir okul; kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan en önemli unsurda aile içi etkili iletişim ve koşulsuz sevgidir. “hatırlatmasında bulundu.
LGS sınavlarına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, “20192020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Daha sağlıklı, daha dinamik ve daha motive olmuş şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamayı ümit ediyor, tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum.” temennilerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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