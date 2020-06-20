LGS heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu LGS sınavının başlaması ile Balıkesir’de sokaklar boşaldı

Balıkesir’de 243 okulda yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için okullara gelen öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında sınıflara alınırken, aileler ise heyecanlarına yenik düşerek zaman zaman sosyal mesafeyi unuttular.

Balıkesir’de LGS heyecanı yaşandı. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındılar. Altı Eylül Ortaokulu önünde çocuklarını içeri uğurlayan veliler ise heyecanın etkisi ile sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekip araçlarının düzenli uyarısı ile aralarındaki mesafeyi koruyan veliler, çocukları için dua etti.

Öğrenci velisi Emrah Ayyıldız, "Sınav ortamı biraz sıkıntılıydı açıkça söylemek gerekirse, umarım önümüzdeki hafta aynı sıkıntı yaşanmaz. Benim çocuğum da sınavda şu anda. Sabah veliler ve çocuklar tek bir anda buraya geldi ve sınav salonuna girdi. Çocuklar yarım saat aralıklarla ayrı salonlarda sınava alınabilirdi. Neticede çocuklar birbirini görmeyeceği için soru aktarması da olmazdı. Umarım haftaya üniversite sınavında bu sıkıntı olmaz" dedi.

Öte yandan sınavın başlaması ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Balıkesir’de cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, ailelerin ise okul önlerinde beklediği görüldü.

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