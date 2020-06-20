Edremit’te ot yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bligiye göre, yangın Bostancı Mahallesi’nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.
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