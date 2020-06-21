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Balıkesirspor-Menemenspor maçın ardından Yusuf Şimşek: "Maçın hakkı beraberlikti" Dilaver Mutlu: "Bu maça iyi hazırlanmıştık"

İHA

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor sahasında Menemespor'a 10 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

Balıkesirspor-Menemenspor maçın ardından Yusuf Şimşek: "Maçın hakkı beraberlikti" Dilaver Mutlu: "Bu maça iyi hazırlanmıştık"

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor sahasında Menemespor'a 10 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Menemenspor'a 10 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynanan karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirtti. Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra böyle bir maç oynamanın iki takım açısından da kolay olmadığını vurguladı.
Maçın hakkının beraberlik olduğunu belirten Yusuf Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun bir süreden sonra bu şekilde mücadele etmek hem alkışa değerdi hem de güzel bir ortam oldu ama bizim açımızdan mağlup olmamız hoş olmadı. İçeride oynadığımız son 4 maçın 3'ünü kaybettik. Maça çok kötü başlamadık. 56 tane duran top kazandık, bunların hiç birini değerlendiremedik. Maçın hakkı beraberlikti ama rakibimiz galip geldi, onları tebrik ediyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum, bizi hoş görsünler. Hem sıcak hava hem de pandemi bizi bayağı etkiledi. Önümüzdeki maçlarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."

Mutlu: "İyi hazırlanmıştık"
Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, kendileri adına iyi bir mücadele olduğunu ifade ederken kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mutlu, iki takımın da iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Neticesinde bir kazanan oldu, o da biz olduk. Yaklaşık 2 aydır iyi çalışmıştık, iyi hazırlandık. Bizim takım maç bitene kadar mücadeleyi elden bırakmıyor. İyi tarafı en azından sakatlık olmadı, kazasız belasız bitirdik. Kazandığımız için mutluyuz, bundan sonrası için Balıkesirspor'a da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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