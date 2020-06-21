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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilebilir Bakanlığın final raporu tamam

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki endemik bitki ve biyoçeşitliliği korumanın yanı sıra parkın Özel Çevre Koruma Bölgesi haline getirilmesine yönelik talebi yerinde incelemek için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ekip göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilebilir Bakanlığın final raporu tamam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki endemik bitki ve biyoçeşitliliği korumanın yanı sıra parkın Özel Çevre Koruma Bölgesi haline getirilmesine yönelik talebi yerinde incelemek için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine ekip göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği’nin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine ilişkin talebini yerinde incelenmesi için 5 yıl önce yaptıkları başvurunun ardından sürecin sonuna gelindiğini açıklayan Derneğin Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, 20092014 yılları arasında Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 2015 yılında Doç. Dr. Harun Güçlüsoy ‘un Ayvalık’ın UNESCO çalışmaları öncesinde gerçekleşen çalıştay sırasında haberdar olduğunu anlattı.
Bu çalıştayın ardından Birleşmiş Milletler temsilcisi Attila Uras ile görüştüğünü aktaran Bülent Özgen, “Toplamda bu çalışmalar için 6 milyon dolar, ancak Ayvalık’taki biyoçeşitlilik çalışmaları için 400 600 bin dolar harcandığını öğrendim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak Bey ile makamında yaptığımız görüşmede; Tespit edilen biyoçeşitliliğin Tabiat parkı dışında olmasının ileride büyük kayıp olacağı, dünyaca ünlü ‘kızıl mercanların’ ne zaman koruma altına alınacağı, iklim değişikliği ve de özellikle yaz aylarındaki gezi turlarının biyoçeşitliliğe karşı hiçbir tedbir alınmadığından zarar verebileceğinin yanı sıra 20092014 yılları arasında Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin güçlendirilmesi projesinin final raporundaki hususlara bugüne kadar hiçbir tedbir alınmadığını gibi Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi belgesinin 2015 yılından beri taslak olduğunu, niye onaylanmadığı konusunu görüştüm. Ayrıca; Ayvalık Adalarında söz konusu olan bölgenin özel çevre koruma alanı olarak ilan edilmesini talep ettim” dedi.
Tabiat Parkının Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi için çalışma yapılacak
13.12.2019 yazdığı dilekçeye 11.02.2020 tarihinde verilen cevabın kendisini tatmin etmeyince, bu sefer Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a özel olarak dilekçe yazdığını aktaran Türkiye Tabiat Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “Akabinde 03.06.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Kolçak Bey’in imzasını taşıyan cevabi yazı da, projenin tekrar değerlendirilerek, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi için kısaca; söz konusu değerlerin kentleşme, turizm ve sanayi tehdidi altında bulunduğu alanlar olması gerektiği, Pandemi süreci sonunda alanda yerinde incelemeler yapılacağı bildirilmiştir” açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Mesut Ergin’e sitem etti
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak konuyu bu aşamaya getirmesinin tam 5 yılını aldığını ve bunu bir başarı olarak gördüğünü belirten Bülent Özgen, “Sonuç olarak; Ayvalık’ımızın biyoçeşitliliğine sahip çıkma konusunda aşama kaydettiğim için sevinçliyim. 16.06.2020 tarihinde İlçemizde Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin’nin davet ettiği çevre sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapılmış. Bursa’da ikamet ettiğim için çağrılmadığımı kendimce değerlendirilsem de düşüncemi ifade etmek için mesafelere ihtiyacım olmadığını, bu gelişme ve diğer çevre konularını belge olarak bu toplantı da arz edebilirdim. Sayın Belediye Başkanımıza toplantıya çağrılmadığımdan dolayı kırılsam da,03.06.2020 tarihli yazıda belirtildiği üzere önemli olan Ayvalığa hizmettir. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak; Bursa’da ikamet etsem de, toplantıya çağrılmasam da, görevimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

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