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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'yı sağanak yağış ve dolu vurdu

İHA

Sındırgı'yı sağanak yağış ve dolu vurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve bağlı köylerde akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağış aniden ceviz büyüklüğünde doluya çevirince bahçe ve tarlalarda bulunan sebze ve meyveye ağır zarar verdi.
Sındırgı'da akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağış ve dolu Çakıllı, Eşmedere, Gölcük, Umurlar ve Dereboyu kırsal mahallelerinde etkili oldu. Simav çayı kısa sürede yağan aşırı yağış ve dolu sonrası taşkınlara yol açtı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarlalar, seralar, bahçe ve yeni dikilen fidanlarda büyük zarar oluşturdu.

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