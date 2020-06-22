Gençlerden örnek davranış

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Erdek’te yolda yürürken yüklü bir miktar para bulan 5 genç, parayı Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Erdek İlçesi Ali Haydar Sarı Sahil Bandı’nda yürürken Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Erdek Eğitim ve Dinlenme Tesisleri önünde yerde demet içinde bir miktar para gören Can Atagün, Efe Odaman, Aytuğ Çorbacı, Duru Öğrenir ve Deniz Mercan isimli gençler, parayı yerden aldı. Buldukları parayı görünce şaşıran ve vakit kaybetmeden telefonla Erdek Emniyet Müdürlüğünü arayıp bildiren 5 genç, takdir topladı. Parayı tutanakla teslim alan polisler, gençlerin örnek alınacak bir davranış sergilediklerini açıkladı.

Polis, bulunan paranın asıl sahibini kim olduğunu araştırıyor.

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